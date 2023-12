André é o último Fazendeiro na reta final de A Fazenda

André Gonçalves venceu a última Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record). O ator se livrou da 12ª roça, mas não terá os cobiçados privilégios do cargo na reta final do programa.

Faltando uma semana para o fim do reality show rural, Adriane Galisteu informou aos peões as regras para o último Fazendeiro: suas únicas tarefas serão delegar as funções e desempatar a próxima votação, caso seja necessário.

Sem vantagens no jogo. André não terá imunidade na 13ª roça e não indicará ninguém para a berlinda.