A Fazenda terá roça dupla na reta final

A apresentadora usou sua conta no Instagram para confirmar que estamos na reta final. "E o jogo começa a se desenhar agora com cara de final, né gente! Pois é, já estamos mais do que na reta final!", iniciou ela assim. Galisteu revela que teremos roça com eliminação dupla nas próximas semanas. "A gente vai ter programa ao vivo de final de semana, roça dupla à vontade, pra dar, pra vender e pra emprestar", conta.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.