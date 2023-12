Yuri Meirelles é eliminado com 24,26% dos votos em A Fazenda; vídeo

Cezar Black e Nadja Pessoa foram os mais votados e seguem no jogo. Mais uma vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram divulgadas pela Record. Adriane Galisteu elogiou o agora ex-peão: "Yuri, tão no finalzinho. E na primeira roça. Tenho que agradecer muito sua presença na Fazenda 15. Você é um cara sensacional. Você é um cara calmo, tranquilo. Quero ser sua amiga aqui fora". Yuri respondeu, rindo. "Tentei me estressar, quebrar o p*u com os outros, mas não deu". Galisteu aconselhou: "É seu, né. Ainda bem. Seja você, brilhe muito!"

