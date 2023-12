Nadja detona Galisteu em A Fazenda: 'Não sabe ser neutra'

Nadja: "Nossa, como a Adriane Galisteu não sabe mostrar que não tem um preferido... Terrível isso. Ela não sabe ser neutra." Nadja: "Se eu fosse uma apresentadora, iria ser bem neutra. Que coisa feia! Mas já vi isso outras vezes no Twitter, que ela [Adriane] não sabe ser neutra." A crítica de Nadja acontece após Jaquelline vencer a 12ª Prova do Fazendeiro e a formação oficial da 11ª roça. A influenciadora está na berlinda ao lado de Cezar Black e Yuri.

Após o programa ao vivo de quarta-feira (7) de A Fazenda 2023 (Record), Nadja criticou Adriane Galisteu. A influenciadora disse que a apresentadora não sabe ser neutra e dá a entender que tem um preferido no jogo. Na ocasião, Nadja estava falando sozinha no quarto enquanto trocava de roupa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.