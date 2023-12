Luana Prado dedica música 'Escrito nas Estrelas' para Márcia Fu

Depois, a cantora explicou a importância da música. "Isso é um grande sucesso da década de 80, do ano de 85, de uma grande cantora que se chama Tetê Espindola, que eu gravei no projeto Raiz. E aí, por um caso do acaso, a nossa querida Márcia Fu cantou lá dentro da Fazenda e tá um sucesso absoluto", conta. Por fim, Luana declarou torcida para a esportista: "A minha torcida é dela!".

