A Fazenda: Nadja revela que é autista; vídeo

Em seguida, a peoa revelou que foi diagnosticada com autismo. "É uma coisa que me massacra muito, porque liga a uma perda de cachorro que era meu apoio psicológico. Para quem não sabe, eu tenho um grau de autismo e descobri há 8 meses. Para onde eu viajava, ele ia comigo. Foi uma perda que sinto até hoje e até hoje luto contra a depressão por conta dele. Teve coisas de fora que trouxeram pra dentro", revelou a peoa.

Nadja deu o galinho enjoado para Cezar Black. "Quando a gente subiu do Paiol, eu achava que seríamos bons aliados, e foi ao contrário. A gente não conseguiu ter troca nenhuma e acho que houve uma trava entre nós. Vou aproveitar e falar uma coisa: estamos em um jogo, no qual só ganha um. Vitimizar alguém por bater o sino deixa a pessoa maior. Se você se considera um bom jogador, teria que ter esse pensamento: estamos em um jogo e só ganha um", disse ela.

