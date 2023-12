Fazenda: Kally Fonseca é eliminada com 9,68% dos votos

A apresentadora Adriane Galisteu agradeceu a participação de Kally: "Uma coisa que não dá para dizer é que você não se jogou. E se jogou muito. [...] Você fez a Fazenda brilhar com o seu jeito alegre, suas roupas incríveis, sua gritaria. Muito obrigada, do fundo do meu coração."

