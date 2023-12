A Fazenda: André, Jaque, Márcia Fu e WL disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão

André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães são os finalistas de A Fazenda 2023 (Record). Ao fim do programa ao vivo de terça-feira (19), os peões tiveram um tempo para justificar por que devem ganhar o programa.

André relembrou momentos no reality ao pedir voto do público para vencer A Fazenda. "Brasil, muito obrigado, do fundo meu coração, por essa chance. Por poder ficar aqui e disputar o grande prêmio. Eu sei que vivi aqui o melhor momento da minha vida. A Fazenda já mudou a minha vida. Espero que vocês me deem a chance de ganhar esse prêmio, de mudar a minha vida de verdade, de mudar a vida da minha família. Eu fiz de tudo e mais um pouco. Eu dei amor, recebi amor, fiz amigos, tive momentos que nunca vou esquecer.".

Jaquelline "Égua, Brasil. Obrigada ao meu norte, obrigada a todo o povo brasileiro que acreditou em mim. Eu entrei aqui com muito medo, mas venci muitas batalhas. Me dediquei e estou aqui pronta para receber esse prêmio. Pela minha família, pela mulher que eu sou, pela rondoniense que sou. Brasil, muito obrigada. Votem muito! Quero mudar a minha vida e a criação da minha filha."

Márcia Fu "Gente, estou feliz demais. É por você Gabriel, a mamãe está aqui e conseguiu chegar na final. A mamãe quando jogava, chegava nas finais, filho. E graças a Deus e ao público, aqui não podia ser diferente. Obrigada a todos que votaram em mim, por terem acreditado em mim. Sei que algumas atitudes que eu tive não foram legais, mas eu me arrependi. Eu adoro vocês, obrigada!"

WL "Obrigado, obrigado, obrigado! Queria pedir do fundo do meu coração, com toda a humildade do mundo, para vocês me darem essa força na reta final. Estou aqui representando a minha galera, que infelizmente foi embora — mas a gente sabia dessa possibilidade. Então, por favor, votem em mim. Vai mudar a minha vida e a da minha família. Eu quero muito ganhar! Gratidão!".