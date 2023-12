Shay e Nadja batem boca por causa de arroz queimado em A Fazenda

"Ela que me chama e fala de brincadeira nada a ver", respondeu Shayan. Nadja continua falando sobre o assunto sozinha dentro do quarto. "Nada a ver... Maldade! Shay é terrível. Não pode nem brincar com ele que ele transforma a brincadeira em algo pra fazer mal ao outro. Tô fora! Sai fora! Nada a ver, brincadeira chata. Maldade pra constranger a outra pessoa", afirmou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.