Galisteu dá 'fecho' em Nadja após ser acusada de ter peão preferido; vídeo

"Eu tenho um recado para você, Nadja. Ontem eu vi você comentando sozinha no quarto que você achou que eu não fui neutra na Prova do Fazendeiro", começou Galisteu. "Não sou neutra mesmo, porque eu torço pra todos vocês igualmente. Quero que todos deem o melhor, rendam o máximo. Eu vibro quando vocês colocam o chapéu na cabeça, quando vocês voltam da roça. Quando vocês entram aí, a nossa torcida é pro sucesso de vocês porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso e vocês estão indo muito bem", concluiu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.