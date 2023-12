Black diz que vai desistir de A Fazenda se houver repescagem; vídeo

Black: "Eu bato o sino. É igual ao outro lá [BBB] que acabou o jogo no dia que entrou gente de fora sabendo tudo que tava acontecendo! Eu bato o sino e vou embora! De novo essa onda? Aí eu vou me embora!"

Black revelou que desistiria de participar da Fazenda casou houvesse repescagem com ex-peões. A declaração do ex-BBB aconteceu, na noite de domingo (10), enquanto os peões estavam reunidos na sala.

"Aí, eu bato o sino e vou embora", brinca @cezarblackk ao cogitar a entrada de um novo participante no reality Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/SVpdgZiyjS

