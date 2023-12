Amigo de Kally solta o verbo sobre Black: 'sem caráter'

"Não é uma boa pessoa, não é uma boa companhia e jamais será seu namorado, nem uma pessoa pra você ficar porque ele não é uma pessoa de índole e caráter pra estar do seu lado", completou. Ele afirmou ainda que Kally acabará ficando sozinha se continuar o relacionamento fora da casa. "Se ela se envolver [com o Cezar Black] aqui fora, ela vai ficar sem amigos, sem família e sem emprego".

Ele comentou sobre a mudança da cantora após o relacionamento com Black. "Uma pessoa que vinha tão bem no jogo como você, conquistando o público como você conquistou... começou a se envolver com uma pessoa que te iludiu, que te enganou, nada mais do que merecido você vir pra fora, ver a realidade para parar de ser usada. Você foi muito usada e manipulada por ele".

Nona eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Kally Fonseca recebeu um recado de Laéllyo Mesquita, seu amigo pessoal, durante a Live do Eliminado (Youtube) desta sexta-feira (01), com Lucas Selfie.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.