Record se pronuncia após Nego do Borel ser acusado de estuprar Dayane Mello

Depois de ser alvo de cobranças por parte de internautas e da equipe de Dayane Mello, a Record TV se pronunciou na manhã deste sábado (25) sobre as cenas de Nego do Borel com Dayane Mello na cama. Internautas estão acusando o cantor de estuprar a modelo, que estava completamente alcoolizada.

A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje a noite. — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) September 25, 2021

No Twitter, internautas pressionam a emissora de Edir Macedo com as tags: “ESTUPRO NA RECORD”. Estão nos trending topics, ainda, os termos “NÃO É NÃO, “Emissora”, Borel”, “Duda Reis”, e “ESTUPRO”.

Na madrugada deste sábado, Day deitou na cama ao lado do cantor, mas estava visivelmente alcoolizada e vários peões perguntaram se ela queria mesmo estar ali, tentando a tirar do local. Com isso, a emissora vira as câmeras do local, não sendo mais possível ver ao certo o que acontece naquela cama. Mais tarde, internautas afirmam que ouviram barulho de corpos se batendo e Dayane pedindo “para” e “não”.

Vale lembrar que há uma semana, a Record não mostrou as cenas em que Nego do Borel passava a mão nos seios de Dayane, que também estava alcoolizada, e que já havia recusado seus beijos instantes antes.