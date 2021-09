Bêbada, Dayane deita ao lado de Nego do Borel e peões se preocupam: 'rol* dura'

MC Gui percebeu que a modelo estava sem interagir e se preocupou: "Day, tá bem? Tem certeza que você quer ficar aí? Quer ir pra sua cama ou ficar aí, Day? Responde, Day. Oh, Day, se você quer ficar aí, responde", pediu. Dayane continuou sem reação e MC Gui falou para Nego: "Papo sério. Se ela não responder, você que sai, Nego. É você que vai se foder". Depois de um tempo em meio a gritaria dos peões, Dayane se levantou e foi deitar em outra cama. Mas depois voltou a deitar na cama do funkeiro, que pergunta: "Quer ficar aqui?". A modelo concorda e ele alfineta Gui: "Aí, Gui. Assinou o documento".

Rico puxou a coberta e afirmou que Nego estava excitado: "Nego tá com a rola dura. Deixa eu ver. Tá com a rola dura!". Borel, que já foi acusado de estupro, assédio e agressão fora do reality, se desesperou: "Para de vacilar, comigo. Tá filmando e o Brasil todo tá vendo. Para com isso, cara. Isso não é brincadeira, não. A minha mãe tá vendo, mano. A minha mãe tá vendo, faz isso, não", pediu.

A segunda festa de A Fazenda 13 voltou a ter Nego do Borel como destaque. Assim como na primeira, internautas acusam o cantor de assédio. Isso porque após a festa, o cantor estava escondido debaixo do edredom quando Dayane, visivelmente bêbada, deitou na cama ao lado dele.

