‘Não sei o que aconteceu, tô com uma dor imensa’, diz Dayane após polêmica com Nego do Borel

Como era esperado pelos telespectadores de “A Fazenda 13”, Dayane Mello acordou neste sábado (25) sem lembrar do que aconteceu na madrugada anterior.

Dayane revela que não se lembra dos acontecimentos da noite passada: "Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui...De novo eu aprontei nessa festa... não vou nem perguntar pra ninguém o que eu fiz, senão vem a depressão" pic.twitter.com/Q8vZbAbtBZ — BDS da Day (@raphaelalisX) September 25, 2021

Enquanto realizava as atividades diárias no reality show rural, a modelo reclamou de dores: “Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui”, disse. “Não vou perguntar pra ninguém o que que eu fiz, porque vem a depressão”, completou a ex-Big Brother Itália.

Na madrugada deste sábado, Day deitou na cama ao lado de Nego do Borel, mas estava visivelmente alcoolizada vários peões perguntaram se ela queria mesmo estar ali, tentando a tirar do local. Um dos peões notou que o cantor estava com uma ereção. Com isso, a emissora virou as câmeras para outro lado, não sendo mais possível ver ao certo o que aconteceu naquela cama. Mais tarde, internautas afirmam que ouviram barulho de corpos se batendo e Dayane pedindo “para” e “não”, além de "eu tenho uma filha, para com isso".

Após uma pressão de internautas, que acusam a emissora do bispo Edir Macedo de ser convivente com abuso sexual, a emissora quebrou o silêncio afirmando que vai apurar o que houve e se pronunciar no programa ao vivo neste sábado;