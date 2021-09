Em meio a acusação de estupro, equipe comprova que Dayane estava completamente inconsciente

Assim como os telespectadores de “A Fazenda 13”, a equipe de Dayane Mello está revoltada com o que aconteceu na madrugada deste sábado com Nego do Borel. A equipe e grande parte do público acusa o cantor de ter realizado atos sexuais enquanto a modelo estava completamente embriagada.

TW // ESTUPRO

nego do borel estuprador de vulnerável

dayane totalmente inconsciente não conseguia nem colocar a roupa direito e nem formular uma frase, nego do borel forçou ela ficar na cama várias vezes, ela disse que queria ir pra cama dela e ele fingiu que não ouviu. pic.twitter.com/UuPh4ssnhT — isabella (@dixievcr) September 25, 2021

No Instagram, os administradores do perfil da modelo compartilharam um vídeo que mostra Dayane visivelmente sem consciência dos seus atos, devido ao excesso de bebidas alcoólicas. Ela precisou da ajuda de colegas para se vestir, e mal ficava em pé, sempre tombando na cama. "Isso é INACEITÁVEL! Enquanto Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações na última madrugada, ela foi mais uma vez exposta a uma situação de risco a sua integridade física. Nada justifica! As devidas providências estão sendo tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! JUSTIÇA! Mulheres, não se calem, não silenciem! DENUNCIEM!", diz o post.

No vídeo, Nego do Borel agarra Dayane enquanto Rico Melquíades tenta tirá-la da cama do cantor. Instantes antes, o participante afirmou que viu que o cantor estava com uma ereção, e Mileide Mihaile chegou a arrastar Day daquela cama. No entanto, logo depois, Dayane voltou para dormir no local. As câmeras da Record ficaram viradas para outro canto, impossibilitando de ver o que acontece nos momentos seguintes.

Internautas afirmam que Dayane disse “Não” e “para”, e também dizem ter escutado barulho de corpos se batendo, como em um ato sexual. No Twitter, os assuntos mais comentados são as tags “ESTUPRO NA RECORD” e “NÃO É NÃO”.