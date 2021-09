Advogados de Dayane estão a caminho da sede de ‘A Fazenda 13’ após polêmica com Nego do Borel

Advogados de Dayane Mello estão a caminho da sede onde os participantes estão confinados em “A Fazenda 13”, ainda na manhã deste sábado (25), após as cenas polêmicas em que internautas acusam Nego do Borel de transar com a modelo nesta madrugada, enquanto ela estava completamente alcoolizada.

A equipe jurídica está nesse exato momento a caminho do sítio onde fica localizada a sede de A Fazenda. Assim que possível, daremos mais informações sobre o ocorrido.



Att, Equipe Dayane Mello. — Dayane Mello (@daymelloreal) September 25, 2021

Na nota, os administradores do perfil de Day não informaram se a equipe jurídica da modelo foi requisitados pela RecordTV, ou se decidiu ir por conta própria ao local. Mais cedo, a equipe havia afirmado que tomará providências, e cobrou ação da emissora do bispo Edir Macedo.

Na semana passada, a equipe de Dayane já havia se revoltado com a Record e prometido levar o caso à Justiça, após a emissora não mostrar o suposto assédio sofrido por Dayane, quando Nego do Borel passou as mãos nos seios da modelo, que estava embriagada e havia dito “não” algumas vezes.