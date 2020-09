Medicamento para tratamento de psoríase poderá ser disponibilizado pelo SUS

O medicamento risanquizumabe, indicado para o tratamento de psoríase foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após recomendação pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde).

De acordo com o Estadão, a inclusão foi publicada no Diário Oficial da União, na última segunda-feira (21), no entanto, o Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar o remédio.A dispensação do Skyrizi pelo SUS é indicada a pacientes que já tentaram, sem melhora, outros tratamentos convencionais contra a doença crônica e autoimune, de caráter inflamatório, cuja principal manifestação são placas avermelhadas espessas na pele, cobertas por escamas esbranquiçadas ou prateadas.

A psoríase é comum entre os adultos, com idades de 20 a 30 anos, e entre 50 e 60 anos. Segundo a Associação Nacional dos Portadores de Psoríase, em 15% dos casos a doença aparece durante a infância.