Lula manda demitir presidente do INSS após escândalo de fraudes bilionárias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ordenou a demissão de Alessandro Stefanutto do comando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em meio a investigações que revelam um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões. A decisão foi tomada após operação da Polícia Federal que apontou desvios de até R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Além de Stefanutto, outros cinco servidores do órgão foram afastados. A informação é da jornalista Andréia Sadi, do G1.

A demissão será formalizada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), responsável pela indicação de Stefanutto ao cargo. A permanência do presidente do INSS foi considerada “insustentável” no Planalto, diante da gravidade das denúncias e do risco de desgaste político para o governo federal. Lupi chegou a tentar adiar o anúncio para preservar o aliado, mas foi pressionado por Lula a agir rapidamente.

Segundo a investigação, o esquema envolvia o desconto irregular de mensalidades em benefícios pagos a aposentados e pensionistas, sem consentimento dos beneficiários. As entidades envolvidas não tinham estrutura legal para prestar serviços e utilizavam assinaturas falsificadas para aplicar os golpes. A operação da PF ocorreu em 13 estados e no Distrito Federal.

Servidor de carreira desde 2000, Stefanutto era filiado ao PSB, mas atualmente integra o PDT, mesmo partido do ministro Lupi. O caso gerou reações no governo e levou o presidente Lula a cobrar mais rigor na fiscalização da Previdência. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que aposentados foram “vítimas fáceis” do esquema e defendeu punição exemplar aos envolvidos.