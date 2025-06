Juliana Marins morreu minutos após cair em trilha na Indonésia, diz perito

Juliana Marins morreu no último sábado (21), enquanto fazia uma trilha com um grupo de turistas, contudo, o corpo dela só foi resgatado nessa quarta-feira (25), há quase 1000 metros abaixo em um penhasco.

"A vítima sofreu ferimentos devido à violência e fraturas em diversas partes do corpo. A principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas. Encontramos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento", relatou à imprensa.

