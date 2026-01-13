



Confira resultado do concurso 2959 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 18.537.034,15, sorteado nesta terça-feira (13).

As dezenas sorteadas foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio.