Confira resultado do concurso 2959 da Mega-Sena

Por Portal Do Holanda

13/01/2026 20h41 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

Confira resultado do concurso 2959 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 18.537.034,15, sorteado nesta terça-feira (13).

As dezenas sorteadas foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio.

O silêncio na conta da Águas de Manaus

