Confira resultado do concurso 2959 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
13/01/2026 20:41:25
13/01/2026 20h41 — em
Brasil
Confira resultado do concurso 2959 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 18.537.034,15, sorteado nesta terça-feira (13).
As dezenas sorteadas foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio.
