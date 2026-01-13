Bebê de 2 meses é internado com suspeita de intoxicação por fórmula infantil





Um bebê de 2 meses foi internado com suspeita de intoxicação alimentar em um hospital de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O caso está sob apuração para verificar possível relação com uma fórmula infantil da Nestlé que teve lotes proibidos pela Anvisa na última semana.

Segundo a prefeitura de Dourados informou nesta terça-feira (13), a criança permanece internada em um hospital particular e tem o estado de saúde monitorado. Exames foram solicitados para identificar a causa do quadro clínico e confirmar se houve ligação com o produto consumido.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde do município, Devanildo de Souza Santos, a investigação segue em andamento e só será possível estabelecer uma conclusão após a análise dos resultados laboratoriais.