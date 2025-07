Fraude do INSS: Quase 340 mil aposentados aderiram ao acordo de ressarcimento

De acordo com o Governo Federal, o pagamento integral começará em 24 de julho, com depósitos diários para 100 mil pessoas, diretamente na conta do beneficiário. Por isso, quem já assinou o acordo até agora receberá nos três primeiros dias úteis da operação.

Aproximadamente 339 mil aposentados e pensionistas aderiram ao acordo de ressarcimento após contestaram os valores indevidos em decorrência da fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.