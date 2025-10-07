Confira resultado do concurso 2924 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
07/10/2025 19:02:26
07/10/2025 19h02 — em
Brasil
A Caixa sorteou na noite desta terça-feira (7), o concurso 2924 da Mega-Sena com o prêmio de R$ 17 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 10-19-30-40-48-54.
O rateio sairá em instantes.
