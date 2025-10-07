   Compartilhe este texto
Confira resultado do concurso 2924 da Mega-Sena

Por Portal Do Holanda

07/10/2025
Brasil


Foto: Agência Brasil

A Caixa sorteou na noite desta terça-feira (7), o concurso 2924 da Mega-Sena com o prêmio de R$ 17 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 10-19-30-40-48-54.

O rateio sairá em instantes.

Fachin faz opção pelo confronto

