Após nova notificação, Brasil chega a 7 casos suspeitos de varíola dos macacos

Após mais uma notificação sobre um paciente com suspeita de infecção por varíola dos macacos em São Paulo, o Brasil agora contabiliza 7 casos suspeitos da doença sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. A nota foi divulgada pela pasta na noite de ontem (5).

Segundo o ministério, ainda não há casos confirmados da doença no país. Até o último sábado (4), o Brasil já havia registrado 6 casos, sendo 2 em Rondônia; 1 no Rio Grande do Sul; 1 no Mato Grosso do Sul; 1 no Ceará; e 1 em Santa Catarina.

A varíola dos macacos foi registrada em 28 países. O total de casos confirmados no mundo já chega a 839.

Entre os sintomas da doença estão febre, erupção cutânea e adenomegalia. A transmissão acontece por meio de fluídos corporais, gotículas ou materiais contaminados. Para prevenir a transmissão da varíola dos macacos basta usar máscaras de proteção e lavar bem as mãos.