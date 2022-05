Brasileiro é primeiro infectado por varíola dos macacos na Alemanha

A maioria dos casos até agora afetou homens, e as autoridades aconselham viajantes que retornam da África Ocidental a consultarem um médico caso percebam alterares incomuns na pele, especialmente homens que mantiveram relares sexuais com outros homens.

Já são 23 casos confirmados em Portugal, 28 na Espanha, 20 no Reino Unido além de casos no Canadá, Itália e Suécia, mas ainda não se sabe se há conexão entre os casos registrados nesses países e o surto atual.

As autoridades sanitárias da América do Norte e Europa detectaram um numero crescente de casos de varíola dos macacos. A doença já estava presente em algumas regiões do continente africano e a preocupação é que tenha se alastrado.

