EUA identifica primeiro caso de infecção por varíola dos macacos

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC), órgão nacional, o caso segue sendo investigado com as autoridades de saúde locais.

O Canadá, último local em que o paciente infectado viajou, já foi acionado pelas autoridades de saúde que até o momento não identificou possíveis casos confirmados até o momento. Está sendo avaliado se há alguém com quem o paciente teve contato que esteja com sintomas da doença.

Apesar disso, há casos confirmados no Reino Unido, na Espanha e Portugal. Ainda conforme o médico, o paciente está com a variante da varíola da África Ocidental, conhecida por ser menos grave que as outras.

Com saúde estável, o paciente segue internado e em isolamento há pelo menos uma semana. Ele teria visitado o Canadá recentemente. De acordo com o médico responsável, Paul Biddinger, a doença é extremamente rara em humanos.

