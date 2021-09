Foto chocante de irmãos com e sem varíola mostra importância da vacinação

Na ocasião da foto, o médico Edward Jenner esperava que a descoberta da vacinação erradicasse a varíola. Então ele propôs a prática de usar inoculação, descobrindo a vacina contra a varíola. A foto antiga é um recado ainda atual para os propagadores de “fake News” disseminadas com o objetivo de incentivar as pessoas a não se vacinarem ou ao rejeitar as vacinas de seus filhos. Seu objetivo foi alcançado em 1980, quando a doença foi oficialmente declarada extinta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em 1796, Jenner observou que as mulheres que ordenhavam vacas não contraíam varíola e descobriu que a sua imunidade se devia à infecção não perigosa com “cowpox” ou “varíola das vacas” o vírus próprio de animais, mais brando que o dos seres humanos.

No mundo todo, o número de mortes por Covid-19 ultrapassam a casa dos 4,5 milhões atualmente, com mais de 216 milhões de casos.

A foto de 1901 a mostra a diferença dramática em dois meninos que foram expostos à mesma fonte de varíola, ou seja, à mesma cepa (linhagem) do vírus. Só que um foi vacinado e o outro não. O registro foi obtido no Hospital de Leicester em 1901 pelo médico Allan Warner para destacar que em 5.000 anos de história humana registrada, apenas uma doença foi erradicada: a varíola.

