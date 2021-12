Gêmeas que dividem noivo querem engravidar ao mesmo tempo

As gêmeas australianas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, viraram notícia internacional ao ficarem noivas do mesmo homem, agora elas anunciaram que querem engravidar ao mesmo tempo do namorado.

De acordo com o jornal Extra, as irmãs medem a temperatura todas as minhas para saberem se estão ovulando, e com isso descobriram que o período fértil das duas é o mesmo. Elas se definem como “as gêmeas mais idênticas do mundo” e costumam fazer tudo juntas, como malhar, comer, tomar banho, dormir e até fazer sexo. Segundo o jornal o Metro, o pedido para engravidar ao mesmo, foi feito pela mãe.

Sobre o noivo compartilhado, Anna explicou: “Ele nunca favorece uma. Se ele me beija, imediatamente beija minha irmã. Não há ciúme. Não há separação entre nós. Ele entende que queremos estar juntas todo o tempo. Somos garotas muito ativas, e ele precisa do dobro de energia.”