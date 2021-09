Maior árvore do mundo está ameaçada por um incêndio em parque nos Estados Unidos

Um incêndio no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, Estados Unidos, ameaça a maior árvore do mundo, que foi embrulhada em papel alumínio para protegê-la contra as chamas.

Com idade estimada entre 2.300 a 2.700 anos, essa árvore é conhecida por ser a mais volumosa árvore do mundo com cerca de 1.480 m³ e uma base de 11 metros de diâmetro. No parque, existem cerca de 2.000 árvores de sequoias gigantes.

A base da árvore chamada denominada de “General Sherman” foi envolvida em material resistente ao fogo à base de alumínio, informou o Sequoia and Kings National Parks.

Embora seja considerada a maior, ela não é uma das mais altas do mundo, pois foi avaliada em 84 metros de altura, mais alta do que a Estátua da Liberdade.

O incêndio que ameaça o parque foi resultado de um raio que caiu no local no último dia 9 deste mês e iniciou o fogo, provocando o fechamento do parque. Mais de 3.800 hectares já foram carbonizados, informou a direção do parque.

Com essa situação, equipes do parque preparam a chamada Floresta Gigante, que abriga mais de 2.000 sequoias, removendo o combustível do fogo e envolvendo as árvores no material de alumínio.

Lutando contra o avanço do fogo, as equipes aplicam envoltório de proteção (folha) para sequoias icônicas e estruturas históricas.

Os bombeiros limparam a área e colocaram máquinas entre as 2.000 árvores do Parque Nacional Secuoya.

Outros incêndios florestais nos últimos anos já ameaçaram e até destruíram as sequoias gigantes.

Levantamentos do parque mostram que pelo menos dois terços de toda a área de sequoias gigantes, cultivada através da Sierra Nevada, foram queimados em incêndios florestais entre 2015 e 2020.