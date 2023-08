Estudo aponta que 2% das pessoas tem saliva ou esperma nas mãos

Your browser does not support the video tag.





Um estudo realizado com 66 pessoas, sendo 45 e 21 homens, apontou que um terço dos participantes tinham as mãos sujas, mesmo após realizarem a higiene.

Dentre os resquícios encontrados nas mãos dos participantes estão saliva, cabelo e até esperma, sendo que 1 em cada 10 participantes tinham restos de saliva e 1 em cada 50 pessoas poderia ter restos de esperma nas mãos.

Quase 40% dos participantes não lavaram as mãos uma hora antes do estudo, resultando em detecção de cabelos e fibras. Entretanto, após mais de três horas sem lavagem, a quantidade detectada de cabelo aumentou em 50%.

Apesar do resultado, os pesquisadores afirmaram não ser possível confirmar se as duas participantes que testaram positivo para presença de esperma nas mãos se devia a alguma atividade sexual ou por contato com superfícies contaminadas. Uma delas com idade entre 18 e 29 anos, havia lavado a mão uma hora antes do teste. A outra com idade entre 40 a 49 anos não havia lavado as mãos até três horas antes da coleta.