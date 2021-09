Mergulhadores identificam deterioração do Titanic no fundo do mar

Uma equipe de exploradores internacionais de profundidade mergulhou em 2019 para documentar o processo de deterioração do Titanic, o famoso navio tido como “infundável” que naufragou e virou tema de filme de sucesso. Entre as revelações, está a de que a deterioração do navio está avançando de forma irreversível

Após cinco mergulhos no que sobrou do primeiro transatlântico de luxo do mundo, eles constataram uma taxa chocante de decadência que afetava o famoso navio. Em uma entrevista à rede BBC, o historiador do Titanic, Parks Stephenson disse que entre as descobertas, a cabine do capitão desapareceu, da mesma forma a casa do convés daquele lado está colapsando, levando consigo os salões.

As imagens da situação atual podem ser comparadas com algumas fotografias feitas a bordo e mostram a grandiosidade da embarcação. Vale lembrar que o nome Titanic veio da mitologia grega e literalmente significava “gigantesco” e sua construção foi bem divulgada e o preço da construção do barco, equivalente a US$ 7.500.000 tornou a obra conhecida e bem comentada.

Isso porque o tamanho, as inovações técnicas e os recursos impressionantes a bordo do transatlântico fizeram com que todos no mundo se entusiasmassem.

O Titanic partiu em 10 de abril de 1912, com mais de 2000 pessoas a bordo.

Deterioração

O Titanic afundou em 1912 após colidir com um iceberg e entrou para a história. Embora só na década de 1980 foi possível mergulhar para explorar os destroços.

Embora a revelação de que o navio está decaindo no fundo do oceano, o historiador do Titanic Parks Stephenson prefere acreditar que “O Titanic está voltando à natureza”.

Há relatos informando que a banda de música tocou durante todo o período do naufrágio. A banda de oito membros era liderada por Wallace Hartley, e teria sido escolha dele tocar a noite toda para manter os passageiros calmos.

O capitão Edward John Smith estava dormindo em sua cabine quando o Titanic atingiu o iceberg e há relatos de que embora ele tenha feito tudo que estava ao seu alcance para tirar as pessoas do navio, teria se afogado ou cometido suicídio.

Das 126 crianças estavam a bordo do Titanic e, infelizmente, 60 não sobreviveram ao naufrágio. A maioria delas estava na segunda e terceira classe.