Hábitos estranhos que todo viajante precisa saber ao visitar novos países

Cada característica cultural de um país carrega muitas peculiaridades que devem ser conhecidas pelos viajantes para não cometer gafes e indelicadezas, algumas consideradas graves. Por exemplo, enquanto palitar os dentes após as refeições na Itália é uma demonstração de que gostou da comida, na França e em vários outros países, é um ato de extrema grosseria. Já na Arábia Saudita, arrotar após as refeições é um sinal de boa educação e de que ficou satisfeito.

Se os sauditas gostam de arrotar após as refeições e na Itália é um gesto de educação palitar os dentes, na França e em outros países, ambos os gestos são atos de extrema grosseria. Caso você viaje ao Egito, é de bom tom deixar sempre um pouco de comida no prato após as refeições, mesmo que você esteja com muita fome. Esse gesto simboliza abundância, fartura e elogio ao anfitrião.

Em vários países da Europa e Américas, come-se com o garfo na mão esquerda, mesmo quem não é canhoto, mas esse ato é inaceitável em países árabes, onde a mão esquerda é considerada impura, pois é destinada à higiene pessoal. Portanto, evite não só comer, mas receber ou oferecer documentos e cartões de visita com essa mão.

Na Europa é um hábito comum dividir a mesa com estranhos, mas no Paquistão, situado na Ásia, homens e mulheres comem separadamente, isso porque são muçulmanos.

No Oriente Médio, é proibido pelo Corão (livro sagrado), mulheres guiarem automóveis e nos países desse continente também você nunca deve mostrar a sola dos sapatos ao cruzar as pernas. Se o fizer, estará assim, insultando o seu anfitrião pois a sola é a parte mais baixa do corpo, portanto a mais suja.

Mãos dadas

No Oriente Médio, é comum encontrar homens andando de mãos dadas como sinal de amizade e respeito entre eles e na Indonésia, casais não devem se beijar em público.

Em vários países da Ásia e Oriente Médio deve-se vestir roupas com mangas e compridas ao visitar os templos religiosos, em alguns, inclusive, deve-se tirar os sapatos. E é proibido tirar fotos no seu interior e tocar imagens e estátuas.

Na China, práticas como assoar nariz na rua ou cuspir são sinais de higiene, significa limpar o corpo. E deixar de beber todo o conteúdo do cálice num brinde é sinal de grave ofensa.

Na Rússia, famosa pelo consumo de vodka, não é recomendável recusar um cálice dessa bebida, assim como de qualquer outra na Irlanda. A recusa é considerada imperdoável.

Há ainda curiosidades como ser falta de educação nos Estados Unidos, Japão e em vários países da Europa, dar tapinhas nas costas durante um cumprimento.

Na Coréia do Sul, não se deve conversar com as mãos nos bolsos, pois esse gesto é considerado uma grosseria.

E nunca, nunca mesmo dê de presente relógios a um japonês, pois esse gesto para esse gesto simboliza a morte.