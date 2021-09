Guiness reconhece cão com maiores orelhas do mundo

Nesta quinta-feira (16) o Guiness World Record divulgou alguns recordistas que estão na edição 2022 de sua publicação. O Livro Guiness dos Recordes é publicado anualmente com recordes e performances de artistas e superlativos extraordinários reconhecidos internacionalmente. Um dos novos recordistas é o cachorrinho Lou de 3 anos que foi reconhecido como o cachorro com as orelhas mais longas do mundo

