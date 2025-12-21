   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Papai Noel: conheça a origem do ícone do Natal e suas variações

Por Portal Do Holanda

21/12/2025
Curiosidades


Foto: Reprodução/ Pexels

O texto aborda a origem e a evolução da figura do Papai Noel, personagem central das celebrações natalinas em diversas partes do mundo. Embora associado à tradição de distribuir presentes no dia 25 de dezembro, o “bom velhinho” é resultado de um processo histórico e cultural complexo, que reúne influências religiosas, pagãs e populares.

Uma das principais inspirações é São Nicolau, bispo do século IV conhecido pela generosidade e pelos milagres atribuídos a ele, especialmente o gesto de ajudar famílias pobres anonimamente. A tradição de deixar meias ou botas para receber presentes teria origem nessas histórias, que se espalharam por várias regiões da Europa e do Mediterrâneo.

O personagem também ganhou características distintas conforme a cultura local, como o Father Christmas, na Inglaterra, ligado a celebrações do solstício de inverno, o Santa Klaus alemão, influenciado pela mitologia nórdica, e o Sinterklaas holandês, popularizado no século XIX. Com o tempo, essas versões foram se fundindo até formar a imagem moderna do Papai Noel.

Inicialmente representado com roupas verdes, símbolo de vida e fertilidade, o Papai Noel passou a ser retratado com vestes vermelhas a partir do século XIX, consolidadas no imaginário popular por ilustrações e campanhas publicitárias do século XX. Hoje, a figura simboliza união, generosidade e o espírito de celebração que marca o Natal.

