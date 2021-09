Entenda porque chocolate branco não é chocolate

Os apreciadores do chocolate branco devem ter atenção para evitar excessos, isso porque ao contrário do convencional chocolate preto, que possui sementes de cacau e substâncias antioxidantes em sua formulação, a versão branca do chocolate é preparada a partir da manteiga de cacau, leite e açúcar e tem grande teor de gordura saturada – aquela que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), está relacionada a problemas cardiovasculares. Essa composição faz com que muitos nutricionistas não considerem chocolate branco como um tipo de chocolate, mas um doce a base de gordura que pode trazer prejuízos à saúde em vez de massa de cacau e feito apenas da manteiga, ou seja, da gordura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.