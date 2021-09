'Dragão Azul' faz rara aparição em praia de São Paulo

Um molusco azul da espécie Glaucus atlanticus foi encontrado em uma praia de Bertioga, litoral paulista. Conhecido pelo nome de Dragão Azul, o animal é sensível, não venenoso e foi encontrado pela arquiteta Dalma Mesquita Ferreira que estava recolhendo lixo na praia, quando avistou o animal se movendo.

Dalma passeava pela faixa de areia de Riviera de São Lorenço e viu Dragão Azul encalhado e pensou ser um objeto de plástico. Ela fotografou e fez um vídeo após se impressionar com as cores e com os movimentos delicados do animal e enviou para o filho, que identificou a espécie. “Eu nunca tinha visto nem na televisão, só na literatura mesmo”, disse em entrevista ao site G1.

O Dragão Azul não é venenoso, mas, pode queimar a pele de quem o toca devido a liberação de toxinas. O molusco é predador das caravelas portuguesas, um tipo de animal que possui uma bolsa do mesmo grupo das águas-vivas e pode causar queimaduras.

Conforme a pesquisadora do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade, Gemany Caetano, entrevistada pelo G1, as aparições do molusco são raras.

“As caravelas das quais o dragão azul se alimenta possuem estruturas urticantes que são capturadas pelo nudibrânquio e utilizados para sua defesa. Caso as pessoas o encontrem, o ideal é que não toquem no animal, a fim de evitar qualquer acidente. É um animal que merece ser admirado”, disse.