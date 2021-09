Duas mulheres estão na lista de primeiras médicas da antiguidade

A justificativa seria o título de a “supervisora das mulheres médicas” encontrado na tumba do filho dela, Akhethetep, após uma escavação em Giza, ao norte do Vale dos Reis.

Mas um estudo da Universidade do Colorado decidiu revisar a narrativa e descobriu que a tumba referenciada pela historiadora estaria localizada no Vale dos Reis, uma área reservada a nobres e faraós.

