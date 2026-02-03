Fantasiado de Chewbacca, brasileiro é espancado em estação de esqui na França





Um brasileiro de 41 anos foi espancado em uma estação de esqui nos Alpes franceses no fim de semana, e as agressões foram registradas em vídeo por outro turista. A vítima, identificada como Henrique, trabalha com marketing esportivo e mora na Europa há cinco anos. No momento do ataque, ele usava uma fantasia de Chewbacca, personagem da saga Star Wars.

Segundo relato publicado por ele nas redes sociais, a confusão começou após um grupo passar a jogar bolas de neve em sua direção. “Eles jogaram uma pedra de gelo no meu rosto. Não era uma bola de neve leve, era gelo duro, arremessado com força. Eu fui até o grupo para pedir que parassem, e eles começaram a me xingar”, afirmou.

As imagens, que já ultrapassaram milhões de visualizações, mostram o brasileiro sendo atingido no rosto por um homem, empurrado e derrubado próximo a uma árvore. Em seguida, outras pessoas se aproximam e passam a agredi-lo com socos, chutes e bastões de esqui. Um homem que tentou ajudar também foi alvo de agressões.

Henrique disse que teve um dente quebrado e sofreu ferimentos na cabeça, mas afirmou que o capacete que usava evitou consequências mais graves. “Depois do primeiro soco, vieram todos ao mesmo tempo. Eu caí no chão e continuei sendo chutado. Eles pisaram na minha cabeça com botas de esqui. Não foi uma briga. Foi uma agressão de várias pessoas contra alguém que estava sozinho”, declarou. Ele recebeu os primeiros socorros de uma médica e uma dentista que estavam entre turistas brasileiros no local.