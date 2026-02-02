   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump diz ter chegado a acordo comercial com Índia

Por Reuters

02/02/2026 13h22 — em
Mundo



WASHINGTON, 2 Fev (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que havia chegado a um acordo comercial com a Índia, que também concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos e, potencialmente, da Venezuela.

(Reportagem de Bhargav Acharya)

Bastidores da Política - 'Violência' no parto ou medida para salvar vidas? Bastidores da Política
'Violência' no parto ou medida para salvar vidas?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


02/02/2026

Câmara dos EUA analisa projeto para suspender paralisação do governo e votação deve ser na terça-feira

02/02/2026

Warsh pode buscar reduzir balanço do Fed, mas especialistas alertam para dificuldades

02/02/2026

Ex-ministro das Relações Exteriores do Peru morre em hospital prisional no Rio

02/02/2026

Trump ainda pretende controlar a Groenlândia, alerta primeiro-ministro

Erfan Soltani - Foto: Reprodução Instagram

02/02/2026

Erfan Soltani é libertado sob fiança após quase ser enforcado no Irã

02/02/2026

Queda nos preços de commodities abala mercados globais

01/02/2026

Conselheiro de segurança da Eslováquia renuncia após divulgação de e-mails de Epstein

01/02/2026

Papa Leão 14 pede "diálogo sincero" entre EUA e Cuba

01/02/2026

Ativista de direitos humanos Javier Tarazona deixa prisão na Venezuela

01/02/2026

Presidente da Câmara dos EUA diz ter votos para encerrar paralisação do governo até terça-feira

01/02/2026

Primeiro-ministro britânico defende que Andrew deponha nos EUA sobre ligação com Epstein

Foto: Reprodução/Redes Socias

31/01/2026

Protestos contra agência de imigração levam centenas às ruas nos EUA

31/01/2026

Manifestantes protestam na Dinamarca em apoio a veteranos após declarações de Trump

31/01/2026

Juíza dos EUA se recusa a suspender repressão a imigrantes em Minnesota

31/01/2026

"Mudança de regime" com comando de Warsh no Fed enfrenta obstáculos

Foto: Reprodução

31/01/2026

Ataques israelenses matam 27 pessoas em Gaza, dizem autoridades palestinas

31/01/2026

Governo dos EUA inicia paralisação após Câmara não aprovar acordo

31/01/2026

Venezuela planeja anistia para presos e promete transformar centro de detenção

Bilionário Ehud Arye Laniado - Foto: Reprodução

31/01/2026

Cirurgião é preso após morte de bilionário durante cirurgia para aumentar pênis

Foto: Reprodução

31/01/2026

Mortes de soldados russos na Ucrânia atingem nível não visto desde a 2ª Guerra

Foto: Gabinete presidencial da Venezuela

31/01/2026

Delcy Rodríguez propõe anistia geral para presos políticos na Venezuela

Donald Trump com Jeffrey Epstein — Foto: Comissão de Supervisão da Câmara / Divulgação Donald Trump com Jeffrey Epstein — Foto: Comissão de Supervisão da Câmara / Divulgação

30/01/2026

Trump é acusado de abusar de adolescente em arquivos de Epstein, diz jornal

30/01/2026

ICE amplia poder de agentes federais para prender pessoas sem mandado, diz New York Times

30/01/2026

Senado dos EUA aprova projeto de financiamento do DHS por 2 semanas, permitindo negociações sobre atividades do ICE

30/01/2026

Breve paralisação do governo dos EUA parece inevitável, apesar de acordo

30/01/2026

Senado dos EUA realiza votações nesta sexta-feira sobre pacote de gastos, às vésperas de paralisação

30/01/2026

EUA têm protestos em todo o país contra o ICE em Minneapolis em meio a mensagens contraditórias de Trump

30/01/2026

Departamento de Justiça de Trump divulga grande lote de arquivos sobre Jeffrey Epstein

30/01/2026

Argentina está em negociações avançadas para se tornar destino de deportações dos EUA, diz NYT


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!