Trump diz ter chegado a acordo comercial com Índia
Por Reuters
02/02/2026 13:22:15
02/02/2026 13h22 — em
Mundo
WASHINGTON, 2 Fev (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que havia chegado a um acordo comercial com a Índia, que também concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos e, potencialmente, da Venezuela.
(Reportagem de Bhargav Acharya)
