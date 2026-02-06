   Compartilhe este texto
Trump revoga tarifa punitiva sobre Índia por compras de petróleo russo

Por Reuters

6 Fev (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira um decreto revogando uma tarifa punitiva de 25% sobre todas as importações da Índia devido às suas compras de petróleo russo, informou a Casa Branca.

Trump anunciou na segunda-feira um acordo comercial com a Índia que reduziu as tarifas dos EUA sobre produtos indianos de 50% para 18%, em troca da Índia interromper as compras de petróleo russo e reduzir as barreiras comerciais.

A Índia depende fortemente das importações de petróleo, que cobrem cerca de 90% de suas necessidades, e a importação de petróleo russo mais barato ajudou a reduzir seus custos de importação desde que Moscou invadiu a Ucrânia em 2022 e os países ocidentais impuseram sanções às suas exportações de energia.

Recentemente, a Índia começou a diminuir suas compras da Rússia. Em janeiro, elas foram de cerca de 1,2 milhão de barris por dia e devem cair para cerca de 1 milhão de bpd em fevereiro e 800.000 bpd em março, de acordo com uma reportagem da Reuters.

