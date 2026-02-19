Comandante dos EUA para América Latina faz visita surpresa à Venezuela





WASHINGTON, 18 Fev (Reuters) - O comandante máximo dos EUA responsável pelas forças norte-americanas na América Latina, general Francis Donovan, e uma autoridade sênior do Pentágono fizeram uma visita surpresa à Venezuela nesta quarta-feira, informaram autoridades norte-americanas.

A viagem é a primeira de uma delegação militar dos EUA desde que as forças americanas capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma ousada operação no mês passado e o levaram para Nova York para responder a acusações de tráfico de drogas. A visita foi noticiada pela primeira vez pela Reuters.

O governo da Venezuela informou que a delegação norte-americana se reuniu com a presidente interina Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa Vladimir Padrino e o ministro do Interior Diosdado Cabello. Ambas as partes concordaram em trabalhar juntas para combater o tráfico de drogas, o terrorismo e a migração, acrescentou.

Tanto Padrino quanto Cabello enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas nos Estados Unidos.

A visita dos militares dos EUA ocorre após uma viagem do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, a Caracas na semana passada.

Juntas, as duas viagens destacam os esforços do presidente Donald Trump para usar o poderio militar e a política energética para pressionar a Venezuela a realizar reformas profundas.

(Reportagem de Phil Stewart)