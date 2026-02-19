   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Comandante dos EUA para América Latina faz visita surpresa à Venezuela

Por Reuters

19/02/2026 4h36 — em
Mundo



WASHINGTON, 18 Fev (Reuters) - O comandante máximo dos EUA responsável pelas forças norte-americanas na América Latina, general Francis Donovan, e uma autoridade sênior do Pentágono fizeram uma visita surpresa à Venezuela nesta quarta-feira, informaram autoridades norte-americanas.

A viagem é a primeira de uma delegação militar dos EUA desde que as forças americanas capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma ousada operação no mês passado e o levaram para Nova York para responder a acusações de tráfico de drogas. A visita foi noticiada pela primeira vez pela Reuters.

O governo da Venezuela informou que a delegação norte-americana se reuniu com a presidente interina Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa Vladimir Padrino e o ministro do Interior Diosdado Cabello. Ambas as partes concordaram em trabalhar juntas para combater o tráfico de drogas, o terrorismo e a migração, acrescentou.

Tanto Padrino quanto Cabello enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas nos Estados Unidos.

A visita dos militares dos EUA ocorre após uma viagem do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, a Caracas na semana passada.

Juntas, as duas viagens destacam os esforços do presidente Donald Trump para usar o poderio militar e a política energética para pressionar a Venezuela a realizar reformas profundas.

(Reportagem de Phil Stewart)

Bastidores da Política - A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro Bastidores da Política
A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


18/02/2026

EXCLUSIVO-Comandante dos EUA para América Latina faz visita surpresa à Venezuela

18/02/2026

EXCLUSIVO - EUA planejam portal online para contornar proibições de conteúdo na Europa e em outros lugares

18/02/2026

EXCLUSIVO - EUA planejam portal online para contornar proibições de conteúdo na Europa e em outros lugares

18/02/2026

Trump diz premiê britânico está cometendo “um grande erro” com arrendamento de base

18/02/2026

Casa Branca diz que é do “interesse” de Cuba fazer grandes mudanças em breve

18/02/2026

Trump realizará reunião do Conselho da Paz na quinta-feira, diz Casa Branca

18/02/2026

Alguns democratas vão boicotar Estado da União de Trump para participar de manifestação

18/02/2026

Construção de túnel em Nova York será retomada após Trump liberar financiamento

18/02/2026

Nove esquiadores estão desaparecidos e seis são resgatados após avalanche na Califórnia

18/02/2026

Norte-americanos acreditam que arquivos de Epstein mostram que poderosos ficam impunes, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Buscas são realizadas hoje - Foto: Gabinete do Xerife do Condado de Nevada

18/02/2026

Avalanche deixa nove esquiadores desaparecidos na Califórnia

18/02/2026

Em dificuldades, agricultores dos EUA apostam em grandes áreas de milho para atingir ponto de equilíbrio

18/02/2026

Documentos revelam que Epstein tentou construir rede de laços poderosos no Oriente Médio

18/02/2026

EUA revelam novos detalhes sobre suposto teste nuclear chinês

18/02/2026

Vaticano diz que não participará do “Conselho da Paz” de Trump

18/02/2026

Trump diz que Japão investirá em projetos industriais e de energia em Ohio, Texas e Geórgia

Foto: Reprodução

17/02/2026

Falha no YouTube afeta milhões de usuário nesta terça-feira

17/02/2026

Congresso peruano destitui presidente José Jerí e elegerá um sucessor na quarta-feira

17/02/2026

Porta-voz do Departamento de Segurança Interna de Trump deixa cargo em meio a polêmicas em torno da repressão à imigração

17/02/2026

Congresso do Peru começa a debater destituição do presidente Jeri

17/02/2026

Congresso do Peru começa a debater destituição do presidente Jeri

Foto: Reprodução/Instagram Governo de Donald Trump

17/02/2026

Trump chama Cuba de "nação falida" e ameaça endurecer ações contra o país

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei- Foto: Reprodução/Youtube

17/02/2026

"Você não conseguirá nos destruir", diz líder do Irã após ameaça de Trump

15/02/2026

Membros do Conselho de Paz prometeram mais de US$5 bi para Gaza, diz Trump

15/02/2026

Czar da fronteira de Trump rejeita exigências democratas para reforma do ICE

Foto: Casa Branca

15/02/2026

Obama fala sobre ET's e critica postura de Trump em redes sociais

15/02/2026

Europa pretende depender menos de defesa dos EUA após pressão de Trump sobre Groenlândia

15/02/2026

Trump e Netanyahu concordam que EUA devem pressionar Irã a reduzir venda de petróleo à China, diz Axios

15/02/2026

Rubio visitará Europa Oriental para fortalecer laços com líderes pró-Trump


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!