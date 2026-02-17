   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Congresso do Peru começa a debater destituição do presidente Jeri

Por Reuters

17/02/2026 12h52 — em
Mundo



17 Fev (Reuters) - O Congresso do Peru iniciou nesta terça-feira um debate para discutir a possibilidade de destituir o presidente José Jeri após apenas quatro meses no cargo, na sequência de um escândalo relacionado com reuniões não divulgadas com um empresário chinês.

Se uma maioria simples aprovar a destituição de Jeri, isso daria continuidade a uma rotatividade de líderes na nação sul-americana, que, apesar de anos de turbulência política, conta com uma das economias mais estáveis da região.

Se destituído, o sucessor de Jeri se tornará o oitavo presidente do país andino em oito anos, tornando Jeri o terceiro presidente consecutivo a ser destituído do cargo

As moções em debate visam censurar o presidente José Jeri, medida que o destituiria da presidência, retirando-lhe o título de presidente do Congresso.

Ao contrário do impeachment, que requer uma maioria qualificada de 87 votos na legislatura de 130 membros, a censura requer uma maioria simples de 66 ou menos, se houver menos parlamentares presentes.

O presidente e seus aliados argumentaram que ele deveria enfrentar um julgamento de impeachment e não uma censura, mas Jeri disse que respeitará o resultado da votação da censura.

O atual presidente do Congresso, Fernando Rospigliosi, seria o próximo na linha de sucessão, mas ele afirmou que não assumirá a presidência, o que significa que os parlamentares terão que eleger um novo chefe do Congresso, que então assumiria a presidência.

O processo seria semelhante ao que levou à ascensão de Francisco Sagasti à presidência em 2020, depois que ele foi escolhido pelo Congresso em meio a uma grave crise política e protestos após a presidência de cinco dias do ex-presidente Manuel Merino.

(Reportagem de Sarah Morland e Alexander Villegas)

Bastidores da Política - O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros Bastidores da Política
O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


17/02/2026

Congresso do Peru começa a debater destituição do presidente Jeri

Foto: Reprodução/Instagram Governo de Donald Trump

17/02/2026

Trump chama Cuba de "nação falida" e ameaça endurecer ações contra o país

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei- Foto: Reprodução/Youtube

17/02/2026

"Você não conseguirá nos destruir", diz líder do Irã após ameaça de Trump

15/02/2026

Membros do Conselho de Paz prometeram mais de US$5 bi para Gaza, diz Trump

15/02/2026

Czar da fronteira de Trump rejeita exigências democratas para reforma do ICE

Foto: Casa Branca

15/02/2026

Obama fala sobre ET's e critica postura de Trump em redes sociais

15/02/2026

Europa pretende depender menos de defesa dos EUA após pressão de Trump sobre Groenlândia

15/02/2026

Trump e Netanyahu concordam que EUA devem pressionar Irã a reduzir venda de petróleo à China, diz Axios

15/02/2026

Rubio visitará Europa Oriental para fortalecer laços com líderes pró-Trump

14/02/2026

Rubio apresenta os EUA, o “filho da Europa”, como um amigo crítico dos aliados

14/02/2026

Exército dos EUA se prepara para operações no Irã que podem durar semanas

13/02/2026

Forças Armadas dos EUA se preparam para operações no Irã que podem durar semanas

13/02/2026

Trump diz que mudança de regime no Irã poderia ser “a melhor coisa”; 2º porta-aviões se dirige ao Oriente Médio

13/02/2026

Trump diz que buscará exigir identificação do eleitor nas eleições, independentemente do Congresso

13/02/2026

Trump diz que exigirá identificação do eleitor nas eleições de meio mandato, independentemente do Congresso

13/02/2026

Premiê da Dinamarca diz que ela e primeiro-ministro da Groenlândia tiveram reunião construtiva com Rubio

13/02/2026

Não há alteração nas tarifas sobre metais, a menos que Trump as anuncie

13/02/2026

Governo Trump processa Harvard, acusando-a de desafiar investigação

13/02/2026

Trump afirma que Zelenskiy "tem que agir" para conseguir acordo de paz

13/02/2026

Trump diz que EUA têm uma relação "muito boa" com presidente da Venezuela

13/02/2026

EUA permitem que petrolíferas retomem operações na Venezuela e aprovam novos investimentos em energia

13/02/2026

EUA retiram lista recém-atualizada de empresas que supostamente auxiliam Forças Armadas da China

Foto: Reprodução

13/02/2026

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista de Javier Milei

13/02/2026

Fardo recai sobre médicos em meio ao pior surto de sarampo nos EUA em 30 anos

13/02/2026

Trump está muito ocupado para ser réu, mas tem bastante tempo para processar

13/02/2026

CIA publica vídeo polêmico para tentar recrutar militares chineses como informantes

13/02/2026

Ataque a tiros na Universidade Estadual da Carolina do Sul deixa 2 mortos e 1 ferido

13/02/2026

Trump planeja reverter algumas tarifas sobre produtos de aço e alumínio, diz FT

13/02/2026

EXCLUSIVO-Casa Branca usa recursos da Usaid para segurança do diretor de orçamento, mostram documentos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!