Congresso do Peru começa a debater destituição do presidente Jeri





17 Fev (Reuters) - O Congresso do Peru iniciou nesta terça-feira um debate para discutir a possibilidade de destituir o presidente José Jeri após apenas quatro meses no cargo, na sequência de um escândalo relacionado com reuniões não divulgadas com um empresário chinês.

Se uma maioria simples aprovar a destituição de Jeri, isso daria continuidade a uma rotatividade de líderes na nação sul-americana, que, apesar de anos de turbulência política, conta com uma das economias mais estáveis da região.

Se destituído, o sucessor de Jeri se tornará o oitavo presidente do país andino em oito anos, tornando Jeri o terceiro presidente consecutivo a ser destituído do cargo

As moções em debate visam censurar o presidente José Jeri, medida que o destituiria da presidência, retirando-lhe o título de presidente do Congresso.

Ao contrário do impeachment, que requer uma maioria qualificada de 87 votos na legislatura de 130 membros, a censura requer uma maioria simples de 66 ou menos, se houver menos parlamentares presentes.

O presidente e seus aliados argumentaram que ele deveria enfrentar um julgamento de impeachment e não uma censura, mas Jeri disse que respeitará o resultado da votação da censura.

O atual presidente do Congresso, Fernando Rospigliosi, seria o próximo na linha de sucessão, mas ele afirmou que não assumirá a presidência, o que significa que os parlamentares terão que eleger um novo chefe do Congresso, que então assumiria a presidência.

O processo seria semelhante ao que levou à ascensão de Francisco Sagasti à presidência em 2020, depois que ele foi escolhido pelo Congresso em meio a uma grave crise política e protestos após a presidência de cinco dias do ex-presidente Manuel Merino.

