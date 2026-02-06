   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Casa Branca defende e depois apaga publicação racista de Trump que retrata os Obama como macacos

Por Reuters

06/02/2026 17h42 — em
Mundo



Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 6 Fev (Reuters) - Um vídeo publicado em conta do presidente Donald Trump nas redes sociais, que retratava o ex-presidente democrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos, foi removido nesta sexta-feira, após críticas — inclusive de alguns republicanos — de que as imagens evocavam estereótipos racistas historicamente usados para desumanizar pessoas de ascendência africana.

A Casa Branca primeiro defendeu a postagem, mas depois a excluiu cerca de 12 horas após sua publicação.

“Um funcionário da Casa Branca cometeu um erro ao fazer a postagem”, disse uma autoridade da Casa Branca. “(A postagem) foi removida.”

Um assessor de Trump disse que o presidente não tinha visto o vídeo antes de ele ser publicado na quinta-feira à noite e ordenou que fosse removido assim que o viu.

Ambos os assessores se recusaram a ter seus nomes divulgados. A Casa Branca não respondeu a uma pergunta sobre a identidade do funcionário que fez a publicação.

Horas antes, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia defendido a postagem, descrevendo a onda de reações negativas como “indignação falsa”.

Na noite de quinta-feira, Trump compartilhou um vídeo de um minuto amplificando as falsas alegações do presidente republicano dos EUA de que sua derrota nas eleições de 2020 foi resultado de fraude. Inserido no vídeo estava um clipe aparentemente gerado por IA de primatas dançando com as cabeças dos Obamas sobrepostas.

O republicano Trump tem um histórico de compartilhar retórica racista e há muito promove a falsa teoria da conspiração de que Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. Falando em um café da manhã de oração na quinta-feira, Trump disse que Obama “foi muito ruim” e um “terrível divisor do nosso país”.

UMA RARA REPROVAÇÃO DE REPUBLICANOS

A postagem recebeu críticas bipartidárias, incluindo do senador republicano Tim Scott, um aliado próximo de Trump que é negro.

“Rezando para que seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca”, disse Scott no X. “O presidente deveria removê-lo.”

Outros parlamentares do Partido Republicano pediram que ele se desculpasse e apagasse a postagem. Alguns parlamentares republicanos também entraram em contato com a Casa Branca em particular sobre o vídeo, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Antes da postagem ser excluída, Leavitt disse que era “de um vídeo meme da internet que retrata o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão”. O clipe de Trump incluía uma música desse musical.

Um porta-voz dos Obamas não quis comentar.

Há séculos, os supremacistas brancos retratam pessoas de ascendência africana como macacos, como parte de campanhas para desumanizar e dominar as populações negras.

“Que assombre Trump e seus seguidores racistas o fato de que os futuros norte-americanos abraçarão os Obamas como figuras amadas, enquanto estudam Trump como uma mancha em nossa história”, disse Ben Rhodes, ex-assessor de Obama, no X.

USO DAS REDES SOCIAIS POR TRUMP

Trump há muito usa as redes sociais para divulgar políticas, opinar sobre questões e compartilhar conteúdo gerado por fãs com seus quase 12 milhões de seguidores no Truth Social, uma plataforma de propriedade do Trump Media & Technology Group.

A postagem de quinta-feira levantou questões sobre os protocolos de segurança em torno das comunicações de Trump nas redes sociais, que podem movimentar os mercados e provocar adversários. Trump criticou seu antecessor democrata, Joe Biden, por não controlar rigidamente os memorandos presidenciais distribuídos em seu nome e assinados por “caneta automática”.

Em dezembro, Trump descreveu os somalis como “lixo” que deveriam ser expulsos do país. Ele se referiu a esse e a outros países em desenvolvimento como “países de merda”. Ele também foi criticado no ano passado por retratar o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, que é negro, com um bigode superposto e um sombrero.

Ativistas dos direitos civis afirmam que a retórica de Trump se tornou cada vez mais ousada, normalizada e politicamente aceitável.

“O vídeo de Donald Trump é descaradamente racista, repugnante e totalmente desprezível”, disse Derrick Johnson, presidente nacional da NAACP, um grupo de direitos civis, em uma declaração por email. “Os eleitores estão observando e vão se lembrar disso nas urnas.”

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Steve Holland, Bo Erickson e Kat Stafford)

Bastidores da Política - Quando promotores e procuradores acusam, erram e não respondem pelo erro Bastidores da Política
Quando promotores e procuradores acusam, erram e não respondem pelo erro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


06/02/2026

Trump revoga tarifa punitiva sobre Índia por compras de petróleo russo

06/02/2026

Luigi Mangione enfrentará julgamento em 8 de junho em caso estadual sobre assassinato de CEO

06/02/2026

Casa Branca exclui postagem racista de Trump retratando os Obamas como macacos

06/02/2026

Trump compartilha vídeo racista que retrata os Obamas como macacos

Foto: Reprodução

06/02/2026

Trump posta imagem dos Obama's como macacos e causa revolta

06/02/2026

Trump ofereceu descongelar verba para túnel em NY se aeroporto e estação ferroviária fossem renomeados em sua homenagem, diz fonte

05/02/2026

Reformas dos democratas sobre aplicação das leis de imigração enfrentam dificuldades no Congresso

05/02/2026

Trump declara apoio à reeleição de Orbán, da Hungria

05/02/2026

Trump diz que EUA mantêm direito de “proteger militarmente” base aérea de Chagos

05/02/2026

Trump está disposto a discutir exigências democratas sobre imigração, diz Casa Branca

05/02/2026

Trump quer que especialistas trabalhem em tratado nuclear atualizado com a Rússia, diz Casa Branca

05/02/2026

Trump declara apoio à premiê Takaichi antes das eleições de domingo no Japão

05/02/2026

Governo Trump vai acabar com proteções trabalhistas para até 50 mil funcionários federais

05/02/2026

Trump lança site TrumpRx nesta quinta-feira

05/02/2026

Vídeo chocante mostra balões explodindo dentro de elevador na Índia; veja

Terra deve ser atingida entre quinta e sexta-feira - Foto: Divulgação Nasa

05/02/2026

Tempestade solar atinge a Terra e afeta comunicação nesta quinta-feira

05/02/2026

EUA e Rússia restabelecerão diálogo militar de alto nível, afirmam Forças Armadas norte-americanas

05/02/2026

Corina Machado diz que eleições na Venezuela podem ocorrer neste ano, afirma site Politico

05/02/2026

EUA e Rússia estão perto de fechar acordo para continuar tratado nuclear, diz Axios

05/02/2026

"Apocalipse do software" deixa investidor em busca de pechinchas, mas cauteloso

Foto: Reprodução/Redes Sociais

05/02/2026

Justiça dos EUA dá prisão perpétua a acusado de tentar assassinar Trump

05/02/2026

Kremlin rejeita alegações ocidentais de que Epstein era agente dos serviços secretos russos

05/02/2026

Índia assinará acordo comercial com EUA em março, diz ministro

04/02/2026

Trump e Xi discutem Taiwan e soja em ligação telefônica para amenizar relações entre China e EUA

04/02/2026

Trump e Xi discutem Taiwan e soja em ligação telefônica para amenizar relações entre China e EUA

04/02/2026

Argentina assina acordo sobre minerais críticos com os EUA, diz Ministério das Relações Exteriores

04/02/2026

Aliado de Maduro, Saab é preso em operação conjunta dos EUA e Venezuela, diz autoridade

04/02/2026

Nova força-tarefa antifraude de Trump terá como alvo Califórnia, segundo CBS

04/02/2026

Saab, aliado de Maduro, é preso em operação conjunta dos EUA e Venezuela, diz autoridade


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!