Casa Branca defende e depois apaga publicação racista de Trump que retrata os Obama como macacos





Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 6 Fev (Reuters) - Um vídeo publicado em conta do presidente Donald Trump nas redes sociais, que retratava o ex-presidente democrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos, foi removido nesta sexta-feira, após críticas — inclusive de alguns republicanos — de que as imagens evocavam estereótipos racistas historicamente usados para desumanizar pessoas de ascendência africana.

A Casa Branca primeiro defendeu a postagem, mas depois a excluiu cerca de 12 horas após sua publicação.

“Um funcionário da Casa Branca cometeu um erro ao fazer a postagem”, disse uma autoridade da Casa Branca. “(A postagem) foi removida.”

Um assessor de Trump disse que o presidente não tinha visto o vídeo antes de ele ser publicado na quinta-feira à noite e ordenou que fosse removido assim que o viu.

Ambos os assessores se recusaram a ter seus nomes divulgados. A Casa Branca não respondeu a uma pergunta sobre a identidade do funcionário que fez a publicação.

Horas antes, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia defendido a postagem, descrevendo a onda de reações negativas como “indignação falsa”.

Na noite de quinta-feira, Trump compartilhou um vídeo de um minuto amplificando as falsas alegações do presidente republicano dos EUA de que sua derrota nas eleições de 2020 foi resultado de fraude. Inserido no vídeo estava um clipe aparentemente gerado por IA de primatas dançando com as cabeças dos Obamas sobrepostas.

O republicano Trump tem um histórico de compartilhar retórica racista e há muito promove a falsa teoria da conspiração de que Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. Falando em um café da manhã de oração na quinta-feira, Trump disse que Obama “foi muito ruim” e um “terrível divisor do nosso país”.

UMA RARA REPROVAÇÃO DE REPUBLICANOS

A postagem recebeu críticas bipartidárias, incluindo do senador republicano Tim Scott, um aliado próximo de Trump que é negro.

“Rezando para que seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca”, disse Scott no X. “O presidente deveria removê-lo.”

Outros parlamentares do Partido Republicano pediram que ele se desculpasse e apagasse a postagem. Alguns parlamentares republicanos também entraram em contato com a Casa Branca em particular sobre o vídeo, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Antes da postagem ser excluída, Leavitt disse que era “de um vídeo meme da internet que retrata o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão”. O clipe de Trump incluía uma música desse musical.

Um porta-voz dos Obamas não quis comentar.

Há séculos, os supremacistas brancos retratam pessoas de ascendência africana como macacos, como parte de campanhas para desumanizar e dominar as populações negras.

“Que assombre Trump e seus seguidores racistas o fato de que os futuros norte-americanos abraçarão os Obamas como figuras amadas, enquanto estudam Trump como uma mancha em nossa história”, disse Ben Rhodes, ex-assessor de Obama, no X.

USO DAS REDES SOCIAIS POR TRUMP

Trump há muito usa as redes sociais para divulgar políticas, opinar sobre questões e compartilhar conteúdo gerado por fãs com seus quase 12 milhões de seguidores no Truth Social, uma plataforma de propriedade do Trump Media & Technology Group.

A postagem de quinta-feira levantou questões sobre os protocolos de segurança em torno das comunicações de Trump nas redes sociais, que podem movimentar os mercados e provocar adversários. Trump criticou seu antecessor democrata, Joe Biden, por não controlar rigidamente os memorandos presidenciais distribuídos em seu nome e assinados por “caneta automática”.

Em dezembro, Trump descreveu os somalis como “lixo” que deveriam ser expulsos do país. Ele se referiu a esse e a outros países em desenvolvimento como “países de merda”. Ele também foi criticado no ano passado por retratar o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, que é negro, com um bigode superposto e um sombrero.

Ativistas dos direitos civis afirmam que a retórica de Trump se tornou cada vez mais ousada, normalizada e politicamente aceitável.

“O vídeo de Donald Trump é descaradamente racista, repugnante e totalmente desprezível”, disse Derrick Johnson, presidente nacional da NAACP, um grupo de direitos civis, em uma declaração por email. “Os eleitores estão observando e vão se lembrar disso nas urnas.”

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Steve Holland, Bo Erickson e Kat Stafford)