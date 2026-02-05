Vídeo chocante mostra balões explodindo dentro de elevador na Índia; veja





Ocurrió en el elevador de un edificio de la #India, varios globos con gas helio explotaron y causaron lesiones en dos personas. #Video pic.twitter.com/N8C1SVUTbu — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 5, 2026

Três pessoas ficaram feridas após a explosão de balões dentro de um elevador em Mumbai, na Índia. O caso ocorreu no dia 2 de fevereiro e foi registrado por câmeras de segurança do prédio, cujas imagens passaram a circular nas redes sociais.

O vídeo mostra o momento em que uma mulher entra no elevador com uma mala e uma bolsa e aperta o botão do andar desejado. Em seguida, um homem entra carregando vários balões e, logo depois, outro homem com uma mochila também acessa a cabine. Antes do fechamento das portas, os balões explodem repentinamente, e os ocupantes saem correndo.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, as três vítimas sofreram queimaduras, mas não correm risco de morte. Elas receberam atendimento médico e passam bem.

As causas do incidente ainda são investigadas. A suspeita inicial é de que os balões estivessem cheios com gás hidrogênio, substância altamente inflamável, o que pode ter provocado a explosão em ambiente fechado.