Argentina assina acordo sobre minerais críticos com os EUA, diz Ministério das Relações Exteriores





4 Fev (Reuters) - A Argentina e os Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira um acordo sobre minerais críticos para fortalecer e garantir as cadeias de abastecimento, informou o Ministério das Relações Exteriores argentino.

O ministério afirmou em comunicado que a iniciativa deve impulsionar um crescimento econômico significativo para a Argentina. As exportações de mineração do país atingiram US$6,04 bilhões em 2025, informou a pasta.

(Reportagem de Leila Miller; Redação de Brendan O'Boyle)