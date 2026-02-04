   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Argentina assina acordo sobre minerais críticos com os EUA, diz Ministério das Relações Exteriores

Por Reuters

04/02/2026
Mundo



4 Fev (Reuters) - A Argentina e os Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira um acordo sobre minerais críticos para fortalecer e garantir as cadeias de abastecimento, informou o Ministério das Relações Exteriores argentino.

O ministério afirmou em comunicado que a iniciativa deve impulsionar um crescimento econômico significativo para a Argentina. As exportações de mineração do país atingiram US$6,04 bilhões em 2025, informou a pasta.

(Reportagem de Leila Miller; Redação de Brendan O'Boyle)

