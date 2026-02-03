   Compartilhe este texto
Musk é intimado a depor após escritórios do X serem alvos de operação na França

Por Portal Do Holanda

Pornografia infantil é uma das acusações - Foto: Reprodução X

As autoridades francesas realizaram nesta terça-feira (3) uma operação nos escritórios da rede social X, em Paris. A ação faz parte de uma investigação que apura suspeitas de pornografia infantil, uso abusivo de algoritmos e disseminação de deepfakes sexualizados.

O proprietário da plataforma, Elon Musk, foi intimado a depor em abril de 2026, em audiência marcada pelo Ministério Público de Paris. A ex-CEO da empresa, Linda Yaccarino, também deverá prestar esclarecimentos.

A investigação começou em 2025, após denúncias sobre conteúdos ilegais e práticas irregulares na plataforma. Desde então, autoridades francesas e europeias intensificaram o monitoramento do X e da inteligência artificial Grok, integrada à rede social.

A operação representa um dos maiores embates recentes entre governos europeus e empresas de tecnologia, colocando Musk no centro de uma investigação criminal de alto impacto.

