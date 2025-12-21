Saiba o que acontece quando você para de usar canetas emagrecedoras





Medicamentos injetáveis para emagrecimento, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, têm ajudado milhares de pessoas a perder peso ao reduzir o apetite e o chamado food noise, o impulso constante por comida. Apesar dos resultados expressivos, especialistas alertam que ainda há incertezas sobre os efeitos do uso prolongado e, principalmente, sobre o que acontece quando o tratamento é interrompido.

Relatos de pacientes mostram que a suspensão das injeções pode provocar o retorno intenso da fome e da compulsão alimentar. A britânica Tanya Hall, por exemplo, perdeu cerca de 38 quilos com o Wegovy, mas afirma que, ao tentar parar o medicamento, o desejo por comida voltou rapidamente. Mesmo enfrentando efeitos colaterais, ela decidiu continuar o tratamento por medo de recuperar o peso perdido.

Segundo médicos, esse cenário é comum. Estudos indicam que entre 60% e 80% do peso eliminado pode ser recuperado entre um e três anos após a interrupção do uso, especialmente quando não há acompanhamento médico e mudanças consistentes no estilo de vida. Por isso, especialistas defendem a redução gradual da dose e apoio contínuo ao paciente.

Há também casos de sucesso após o fim da medicação. Ellen Ogley conseguiu manter hábitos saudáveis após usar o Mounjaro, aliando o tratamento a mudanças na alimentação e na rotina de exercícios. Especialistas e fabricantes reforçam que o uso dessas drogas deve ser feito com orientação profissional e que, sem suporte adequado, o risco de reganho de peso permanece elevado.