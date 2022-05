Varíola dos macacos tem risco iminente de chegar ao Brasil, diz cientista

"Temos condições de detectar esse vírus. Por enquanto, não temos motivo para pânico. A gente está vendo o perfil de disseminação desse vírus por países da Europa, já chegou aos Estados Unidos, ao Canadá, em Israel. Então existe um risco iminente da entrada dele no Brasil", disse a virologista Giliane Trindade, que faz parte do grupo, em entrevista ao colunista Carlos Madeiro do Uol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.