Sobe para seis os casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil

Subiu para seis o número de casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. O Ministério da Saúde informou neste sábado (4) que há 2 novos casos que estão sendo investigados em Rondônia.

Os outros pacientes que apresentaram a suspeita da doença são: um no Rio Grande do Sul, um no Mato Grosso do Sul, um no Ceará e um em Santa Catarina. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estes pacientes estão em isolamento e seguem sendo monitorados.

"Ainda não há casos confirmados da doença no Brasil. O Ministério da Saúde segue vigilante atuando diuturnamente nesta frente. Além dos 4 casos que estavam em investigação, outros 2 casos suspeitos foram notificados em Rondônia", disse Queiroga em publicação no twitter.

Ainda conforme o ministro, os casos estão sendo acompanhados. "O Governo Federal segue reforçando a polícia de testagem para que possamos otimizar a confirmação diagnóstica do doença".